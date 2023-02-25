艾司摩爾竊密前員工疑與中國政府有關係 美政府在查

荷蘭晶片製造設備廠「艾司摩爾（ASML）」一名中國前員工涉嫌竊取公司機密，圖為艾司摩爾公司總部外觀。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭晶片製造設備廠「艾司摩爾（ASML）」一名中國前員工涉嫌竊取公司機密，《彭博》24日引述了解該公司調查工作的知情人士說法，正在調查這名員工與中國政府的關係。

消息人士說，這名中國員工可能與一家中國政府出資、之前曾涉及竊取智慧財產權的實體有關係，艾司摩爾尚未確認該名前員工與中國政府有直接關聯。消息人士說，美國政府官員也在調查這名前員工與北京的關係。

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此案是該公司不到1年內，第2起與中國有關的竊密案，也時值美國正在施壓荷蘭等國家，協助遏制中國進一步發展晶片製造能力。中國駐美、駐荷蘭大使館均尚未評論此事，荷蘭政府拒絕評論是否也在調查；艾司摩爾公司表，示正在進行自己的調查行動。

這起竊密案攸關全球最高階晶片製造設備關鍵技術，艾司摩爾是全球唯一生產高階晶片製造設備極紫外光（EUV）微影機的製造商，由於荷蘭政府在美國施壓下，拒絕批准出口，艾司摩爾並未向中國出口EUV。

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