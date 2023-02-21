東元電機修團體協約 新增10天產檢假、3天有薪事病假

新北勞工局長陳瑞嘉（左）出席東元電機與工會舉行團體協約簽約儀式。（新北市勞工局提供）

〔記者何玉華／新北報導〕國內知名家電及重電品牌東元電機今（21）天與工會進行團體協約簽約，在新北市政府勞工局長陳瑞嘉見證下，東元董事長邱純枝、工會理事長宋承軒代表雙方簽字；這份團協將適用於全體工會會員，並新增多項優於現行勞動法令的約定，包括「產檢假提高至10日」、「有薪事、病假」、「有薪天災假」等，勞資雙方展現良好的互動。

國內知名家電及重電品牌東元電機，今（21）天與工會進行團體協約簽約。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局指出，東元電機在台灣員工約2200餘人，除高階主管不得加入工會外，正式員工為當然工會會員，協約幾乎完全覆蓋全體勞工。勞資雙方在1993年即簽訂團體協約，2017年向勞工局申請專家入廠輔導，持續滾動協商，今天勞資雙方簽署進化版團體協約。

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邱純枝表示，東元尊重工會並傾聽勞工聲音，感謝工會協助，雙方合作為員工最大利益做努力；宋承軒說，歷時4年2任理事長、13次討論會議，感謝公司釋出善意，完成任務。

陳瑞嘉表示，團體協商可採漸進式，不用一次到位，雙方可先就有共識條文先行簽約再持續精進；他肯定東元「產檢假提高至10日」政策，並於協約新增「3日有薪事、病假」、「有薪天災假」等，創造勞資關係和諧的工作環境。

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