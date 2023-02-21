北市「363振興融資專案」利息補貼達2％歷年最高

台北市推「363振興融資專案」，利息補貼達2%歷年來最高。（台北市產發局提供）

〔記者楊心慧／台北報導〕為加速促進台北市的疫後經濟成長動能，台北市產發局在2月15日至5月15日推出「363振興融資專案」，針對公司或商業設立於北市，且實際營業1年以上者可申請最高300萬元，6個月利息補貼，及至少提供3個月寬限期，前六個月企業僅須負擔0.795%的利息，讓企業得以將資金充分的投入營運與振興商機的用途。

台北市產發局表示，為迎接後疫情時代，國內產業逐漸復甦，考量企業因擴大營業的資金需求及因應近年央行的升息措施，為提供企業所需的充沛資金，「363振興融資專案」設計歷年最高的利息補貼機制高達年息2%，讓企業在獲得資金後，前六個月企業僅需負擔0.795%的利息，並搭配至少3個月的寬限期。

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台北市「363振興融資專案」除優惠利率補貼措施，為讓北市企業申辦更為便利，不但有「免填營運計畫」、「加速審議」等機制，更可透過線上申請平台與24小時線上智能客服諮詢服務等數位服務，在申請時有玉山銀行、台北富邦銀行可供作撥款行的選擇，其中玉山銀行更可於申貸者最鄰近的分行辦理後續撥款作業，讓取得資金更為方便。

台北市產發局表示，「363振興融資專案」提供線上（台北市民服務大平台、郵寄與親臨市府二樓創業服務辦公室櫃檯受理，歡迎民眾多加利用，民眾可加入「北市產業融資服務line帳號」提供24小時線上智能客服諮詢，相關完整振興融資專案資訊可至「台北市融資貸款申辦網」、「363振興融資專區」查詢，或電洽市民專線1999轉分機6616或1229。

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