大型商辦開發案湧現 高雄好過日：市場信心漸增強

新光人壽南部區域總部進駐「高雄市前金區舊圖書總館市有地開發案」昨動土。 （翻攝林欽榮臉書）

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新光人壽南部區域總部進駐「高雄市前金區舊圖書總館市有地開發案」昨動土。 （翻攝林欽榮臉書）

高雄舊總圖變身 今動工興建21樓新光人壽營運總部

〔記者王榮祥／高雄報導〕新光人壽南部區域總部進駐高雄市舊圖書總館市有地開發案動土，將斥資20億元興建地上21層、地下5層商辦大樓，總樓地板面積約8122坪；臉書社團「高雄好過日」彙整出高雄近十餘件指標商辦案，顯示整體市場信心逐漸增強。

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指標商辦除新光人壽南部區域總部，還有「O4聯合開發案」，由麗寶集團旗下的名軒開發得標，總投資金額32.81億，地上23層、地下4層，高度120m，總坪數1萬6千坪，建物總銷61億，市府可分配27.88億

「特貿三」分北基地興富發、南基地北側國揚/台壽、南基地南側國城/高興昌3處基地，其中至少4棟商辦，興富發基地最高建築暫定48層，國城基地商辦暫定29層，三基地簽約額約620億。

「高軟二期」分為三棟建築，首棟建物由經濟部出資26億元興建1萬餘坪，地上11層辦公大樓，已有62家業者表達進駐意願。

「富邦凹子底開發案（已動工）」辦公棟地上48層、地下6層、高度239.8m，飯店棟25層，高度148公尺，預計2026完工。

「義享天地B館」規劃地上29層、地下6層，高樓層為辦公室，底部為商場與威秀影城，高度156.15公尺，預計2023完工。

興富發高雄CBD經貿中心，地上35層，139公尺，將近完工；京城IFC規劃地上32層、128.8公尺，預計2025年完工；玉山銀行高雄旗艦大樓規劃16層、80公尺，將近完工。

此外，招商中的商辦包含左營高鐵之心案、鳳山中城開發案、O9站聯合開發、大東聯合開發案，均有要求商辦興建面積；民間部分包含已送環評的三發興邦段、夢時代特貿5D辦公大樓、三地集團高雄車站都更案。

「高雄好過日」分析，和住宅相比，商辦租售市場和在地經濟走向更有關聯性，商辦投資的增加，也顯示整體市場信心逐漸增多，更和半導體相關產業，及5GAIoT產業的引入有關，隨著高雄產業轉型步伐，城市的風貌與天際線幾年內也會有不小改變！

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