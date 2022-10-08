OPEC+大減產國際油價飆 法人：原油市場波動加劇、交易風險增

OPEC+大減產國際油價飆，法人提醒原油市場波動加劇、交易風險增。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕石油輸出國家組織和盟國（OPEC+）宣布大規模減產，國際油價連續5個交易日上漲，由於期元大S&P原油反1（00673R）、期元大S&P原油（00642U）交易量持續增加，昨日期元大S&P原油反1名列交易量排名第二，法人提醒，近期原油市場波動加劇、交易風險增，投資人要多小心。

OPEC+於10月5日決議11月產量將大幅度減產達每日200萬桶，且固定每個月召開1次的聯合部長級監督委員會（JMMC）改成2個月召開1次，下次會議召開日期是12月5日，受減產消息影響國際油價上漲，不過，期元大S&P原油反1爆出近7.5萬張成交量，股價逆勢上漲0.02元、以8.4元作收，對比該基金最新淨值為8.28元，明顯出現溢價。

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法人表示，經濟衰退隱憂已造成國際油價自6月中的高點修正近30%，OPEC+啟動減產策略來因應油價的下跌壓力，從政治面角度思考，OPEC+試圖拿回原油價格主導權以對抗西方國家對原油價格的打壓，現階段OPEC+生產達成率仍遠不及配額，加上全球閒置產能仍低，致使OPEC+採取大幅度減產將對原油市場供需造成供應吃緊。

從另一個角度來看，OPEC+大幅度減產，也意味著看壞未來經濟成長，在多空力量角力下，恐怕將再度加大原油市場的價格波動。

元大投信提醒，國內發行的原油正向/反向ETF成為市場投資人交易原油波動的工具之一，但投資人需更加留意槓桿/反向的風險，國內所發行的原油槓桿/反向ETF其實不適合長期持有，交易前更需留意折溢價風險。

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