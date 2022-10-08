導入AI智慧減碳203萬噸 中龍鋼鐵獲中市綠能貢獻獎

台中市政府經濟發展局舉行陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會，中龍鋼鐵獲得綠能貢獻獎。（中龍鋼鐵提供）

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市政府經濟發展局昨日（7日）舉行陽光A+競賽頒獎典禮暨低碳企業表揚大會，中龍鋼鐵獲得綠能貢獻獎，中龍鋼鐵表示，會持續關注最佳可行控制技術的發展，推動節能減碳，為環境保護貢獻心力，建構社會、環境及經濟3贏的永續發展環境。

中龍鋼鐵藉由集中同仁回收日常生活的廢電池，統一至霧峰清潔隊換取培養土，種植更多植栽，達到「減廢增綠」的功效。（中龍鋼鐵提供）

生產部門助理副總經理陳信榮表示，公司藉由導入AI人工智慧元素，開發智能化系統與管理工具，如應用於廢熱回收增設有機朗肯循環（ORC）發電機，來提升蒸汽回收效率以優化自發電量，及於廠房屋頂、原水池設置太陽能板開發綠電等多項措施，獲得不錯的減碳成果。自建廠至今已投資額近103億元完成225項減碳專案，累計減碳量達203萬噸，相當於5219座大安森林公園每年之吸碳量，對整體環境之減碳有極大助益。

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中龍鋼鐵表示，廠內推行綠色生活，將節能減碳生活化，每位同仁都可將提案發表構想構想，藉由全員參與集思廣益，從大處著眼小處著手，將減碳活動變成新生活運動。例如111年同仁提案「一人一電池，綠生活有泥（你）」，藉由集中同仁回收日常生活的廢電池，統一至霧峰清潔隊換取培養土，種植更多植栽，達到「減廢增綠」的功效。此外，也積極與地方合作，提供龍井地區農田益菌肥或花卉種子，來減少露天燃燒稻草或裸露地揚塵的發生。

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