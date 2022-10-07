看好後疫情宅配及擴展海外通路 高雄「鄧師傅」擴大投資4億元

「鄧師傅」投資逾4億元，在大社打造智慧化食品工廠，「鄧師傅」創辦人鄧文裕（中）、高市府副秘書長王啟川（左3）等人出席剪綵。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄知名的中餐連鎖品牌「鄧師傅」成立40年來，以手路菜聞名，除在高雄擁8家分店，也投入冷凍真空食品市場。看好後疫情宅配需求成長及擴展海外通路，投資逾4億元在大社打造智慧化食品工廠，整體年產值可達12億元，創造逾百個在地就業機會。

「鄧師傅」執行長鄧至廷（右二），向高市府副秘書長王啟川（左一）等人，說明新廠5G AIoT智慧應用情境。（記者葛祐豪翻攝）

落成啟用典禮昨（6日）舉行，高市府副秘書長王啟川代表市府出席，肯定鄧師傅導入5G AIoT智慧化製程，讓一甲子的好味道，飄香到全台及海外。

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王啟川指出，鄧師傅在高雄深耕近40年，許多高雄人都吃過，「最具代表性的熱賣產品滷豬腳，多年來累計賣出份數的高度，疊加起來已超過50棟101大樓」，如今再新建食品廠，從餐廳服務業轉型食品製造業，將一甲子的廚藝功力傳到全世界。

王啟川強調，「鄧師傅」成立智慧化食品廠，導入5G AIoT及智慧化管理維持品質；高雄也從重工業轉型為半導體及5G AIoT產業，近2年招商投資額已超過5千億元，帶動營利事業銷售額首度突破5.5兆元，希望未來吸引更多產業來高雄投資。

「鄧師傅」創辦人鄧文裕表示，他從事餐飲業已60年，自1984年開始在自家樓下以「鄧師傅滷味」創業，近40年來堅持料理職人精神，烹煮每一道佳餚。

鄧文裕說 ，15年前他投入研發冷凍真空食品，現在不僅從阿里山到宜蘭，都能吃到「鄧師傅」的美味佳餚，更外銷到北美、澳門、香港、新加坡。「未來新廠將導入AIoT智慧化製程，蒐集數據分析找出最佳品質參數，不斷研究改良讓大家吃得更健康!

「鄧師傅」執行長鄧至佑感謝高市經發局協助建廠，並指出，公司多年前就研發冷凍真空食品，拓展電商通路，前年因疫情帶動宅配需求，電商通路月銷售額最高成長10倍，不僅彌補實體通路衰退，更讓營收逆勢成長，尤其是招牌豬腳，每年銷售超過100萬份，今年更外銷到美國最大連鎖亞洲超市H-Mart。

鄧至佑預估，新廠啟用後，將帶動產能提升5成，整體年產值可達12億元，創造逾百個在地就業機會。

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