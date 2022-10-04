只撐2個月！廖老大飲料分店公告歇業

阿娘喂廖老大茶坊連鎖大里中興店開店2個月就傳出歇業，讓支持者感到錯愕。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕賽車教父廖老大跨足飲料店，創立「阿娘喂廖老大茶坊連鎖」，卻因不滿衛生局稽查，還有開直播槓上館長接連登上媒體引發討論，甚至因而波及加盟店被刷負評，沒想到7月27日才開幕的大里中興店，營業才2個月就傳出歇業，上月29日也在粉專貼文「倒數最後兩天，廖老大大里中興店營業到9/30號」，下台一鞠躬，讓支持者覺得錯愕，驚問「發生什麼事了？」

廖老大茶坊連鎖大里中興店在臉書粉專貼出「下台一鞠躬」，公告只營業到9月30日。（擷取自廖老大茶坊連鎖大里中興店粉絲專頁）

廖老大茶坊連鎖在全國快速展店，不過上月廖老大和館長陳之漢在網路直播互嗆引發社會關注，這把火也燒到飲料店加盟主，當時阿娘喂廖老大茶坊連鎖大里中興店的加盟主就在臉書粉專表示，自己不懂也無法理解，跑來留一星或是跑來版面大小聲的那些人到底在想什麼？並送這些人4個字「關我X事」，強調自己只是加盟主，話不是她說的，請大家冷靜一點，「自己只是想賺錢，只是想活下去，難道錯了嗎？」。

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沒想到事隔不到1個月，大里中興店9月29日在粉專貼文「倒數最後兩天，廖老大大里中興店營業到9/30號。千言萬語說不盡，只有一聲衷心的：謝謝，下台一鞠躬」，網友看到留言「珍重再見」、「不知道能說什麼，期待你在下一個舞台有更好的發展，加油」，還有支持者不捨問「發生什麼事情啊？」、「還沒喝到」，不過也有人說「恭喜！倒的好，止損」。

其實大里中興店的粉專，9月17日就貼出一篇「危機也是轉機」，公告廖老大茶坊大里中興店，預計9月30日前畢業，文中感謝琦玉集團廖老大，輔導員白馬哥，還有全部工作人員。讓她能有一次創業的機會，也遇到那麼多新奇的事情。並特別感謝人生中的一個大貴人給她接下來的支援以及轉機，讓她可以繼續寫下不一樣的人生，強調自己只是蹲下而已，不是趴下了，換了新的招牌，拜託大家繼續支持，似乎也預告將會轉換品牌重新出發。

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