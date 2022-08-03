裴洛西一早晤台積電劉德音 柯建銘：談晶片問題

柯建銘（前右）透露，裴洛西一早曾與台積電董事長劉德音談及晶片問題。（記者謝君臨攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國眾議院議長裴洛西訪台引起國際矚目，立法院民進黨團總召柯建銘今（3）日證實，裴洛西一早曾與台積電董事長劉德音談及晶片問題，也有眾議員在立法院訪問時談到「晶片法」對半導體工業上的影響。

有消息傳出，裴洛西今日上午在美國在台協會 （ AIT ） 以視訊會晤劉德音，外界關注裴洛西拜訪立院是否再觸及晶片法內容。對此，柯建銘受訪表示，今天美國眾議長來訪是全球大事，大家都很關注，朝野立場一致表達肯定與感謝，包含與會的美國議員都有發表意見，席間談到美國國會對台灣相關法案上的努力，特別談到「晶片法」。

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柯建銘表示，裴洛西今日早上有跟劉德音談晶片的問題，席間有眾議員表示就此法付出很多努力，以及該法案對整個半導體工業的影響和重要性。因為時間有限，立法院與會眾人都點到重要觀點，這次訪問是一個歷史性和關鍵性的里程碑。

值得注意的是，總統蔡英文今日中午在台北賓館設宴款待訪團，據涉外人士透露，包含企業和經貿界代表都受邀與會，台積電創辦人張忠謀也是座上賓之一。

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