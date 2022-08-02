台中工具機出口降至全球第7 議員批盧市府無戰略佈局、無作為

全球經濟面臨衰退，中市議員施志昌批市府對產業無作為，不如桃園所推動「亞洲矽谷」及「桃園數位隊」（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全球經濟面臨衰退，中市民進黨議員施志昌今天在市議會批評盧市府只會用數字來矇騙市民，但對於台中的經濟命脈「工具機產業」，出口金額已從過去的全球第４降到第７，盧市府卻毫無戰略佈局，而桃園推動「亞洲矽谷」及「桃園數位隊」，盧市府的無作為，將讓台中市產業面臨危機。

經發局長張峯源表示，市府全力提供好的產業環境及推動展覽，讓工具機藉著展覽吸引國際買家，而中央經濟部也推智慧機械方案來進行協助。

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台中市議會今天進行專案報告，民進黨市議員施志昌表示，全球經歷了兩年多的疫情衝擊，各國採取量化寬鬆的政策來挽救經濟，也創造了前所未有的榮景，台灣許多上市櫃公司營收創新高。但在榮景過後，也迎來了新的挑戰。

施志昌指出，但市府的專案報告裡，對於台中產業毫無策略佈局，只看到市府用一堆數據來騙不懂的人，如營利事業銷售總額台中成長的比桃園高，但營利事業所得稅增加的卻比桃園少，代表台中企業的毛利與淨利平均起來就是比較差。尤其，台中的經濟命脈工具機產業可能面臨兩大挑戰：全球經濟面臨衰退以及日圓貶值。

施志昌表示，其實工具機的困境從中美貿易戰之後就開始發生，盧秀燕市長上任後，工具機出口金額從全球第４逐漸下降到全球第七，即使疫情發生後，雖然2020年3月之後出口開始逐步上升，排名依然還在全球第七。

工具機為「工業之母」，施志昌表示，其發展會反映在景氣轉好或轉壞之前，雖然許多國家雖然都在升息緊縮貨幣，但身為工具機大國的日本，卻是反向採取量化寬鬆，而近期日圓大幅貶值，這增加了日本工具機出口的競爭力，這對於台灣工具機產業卻是危機，而市府有什麼政策來幫著工具機產業？

施志昌表示，台中是全台灣工具機產業最密集之處，但除了中央的計畫，基本上看不到盧市府對於工具機產業的戰略佈局與產業轉型的策略。然而，像桃園除了推動多年的「亞洲・矽谷」計劃之外，今年更成立了「桃園數位隊」，在策略布局、創新技術等面向上，持續助攻產業。

施志昌提醒，危機就是轉機。疫情發生後，各產業都發了劇烈的變化，但台中自疫情發生以來，除了看到盧市府整天吹噓引進多少投資、或是舉辦購物節等等，這些並不能真正解決產業的問題。

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