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台糖招募70員工 10/28至11/9報名

2022/08/02 11:16

台糖公司今年將招募70名員工，歡迎有志民眾報考。（台糖提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台糖徵的就是你！為持續招募優秀新血，促進技術與經驗的薪火相傳，台糖公司今年預定招募70名新進員工，高中（職）畢業即可報考，起薪2萬8千元以上、試用期滿考核合格正式僱用後薪水逾3萬元，甄試簡章已公告上網，歡迎有志者上網查閱、踴躍報考，成為台糖幸福大家庭的1員。

台糖表示，本次員工甄試預計錄取70人，各類別錄取名額分別為身心障礙類4人、業務類2人、外勤銷售類2人、地政類9人、儲備加油站長類4人、化工類7人、環工類1人、一般農業類3人、機械類12人、鍋爐類3人、儀電類2人、電機類17人及土木類4人。

台糖2022年度新進工員甄試簡章已公告在台糖官網人才招募頁面，報名期間為10月28日至11月9日，第1階段測驗（筆試）日期訂在今年12月17日；第2階段測驗（口試、體能及術科測試）將於明（2023）年2月5日舉行。各類別報考資格、報名方式、報名期間及甄試方式等事項以簡章公告為準。

台糖說，該公司為國營事業，以永續發展為企業經營主軸，提供穩定的工作、薪資及福利，工作地點遍布北、中、南及花東等地區，選擇性多，無論是社會新鮮人、相關領域從業人員或欲轉換職場跑道者，請把握機會上台糖官網查閱。歡迎有志民眾報考、加入台糖大家庭，實現個人與公司一起成長茁壯的願景。

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