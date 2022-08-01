劉德音：中國若犯台 世界秩序將崩壞

劉德音表示，中國若犯台，世界秩序將崩壞（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電董事長劉德音首度接受美國有線電視CNN視訊訪問，被問到中國若犯台對台灣經濟的影響，尤其是台積電若被中國拿下，恐威脅全球晶片供應？劉德音難得觸及相關議題，中國若是以武力奪取，拿下晶圓廠也沒有用，反而不僅導致中國經濟混亂，世界秩序也將崩壞。

美國聯邦眾議院議長裴洛西正進行亞洲行，公開行程包括新加坡、馬來西亞、日本及南韓，雖然沒有包括台灣，但對於裴洛西是否可能另有訪台規劃，國際仍相當關注，也牽動兩岸敏感神經。台積電董事長劉德音CNN視訊訪問，卻難得提到政治議題。

請繼續往下閱讀...

劉德音受訪提到３個重點，首先是中國若打台灣，晶片反而不重要，因為整個世界秩序都會改變。其次是若用武力拿下台積電的晶圓廠，但拿到也無法運作，生產停擺，台積電的材料等供應鏈來自美國、日本等各國，光有晶圓廠廠房及設備也沒有用，中國因此也沒有辦法拿到高階晶片，導致中國經濟也會混亂。

最後，劉德音認為，如果需要台積電晶片，不是什麼壞事，兩岸關係及烏俄關係是不一樣的，他是持反戰的立場。他強調，台灣人建立民主體制，選擇自己想要的生活方式，或許該擔心的不是晶片，因為中國犯台後，基於規則的世界秩序將崩壞，地緣政治也將徹底改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法