蔡總統參觀如興廠後2天金管會放行增資 國民黨團質疑有弊

國民黨立法院黨團28日召開「如興現金增資、國發會投資是弊案？請政府出來面對！」記者會，總召曾銘宗（中）主持、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

〔記者林良昇／台北報導〕牛仔褲代工大廠如興爆出財務危機打入全額交割，持股9.77%的國發基金曝險14.88億元，立法院國民黨團今指出，如興曾3度向金管會增資沒過，但在蔡英文總統2017年訪問如興尼加拉瓜廠後僅2天就通過，並於同年獲國發基金投資，其中有弊端，相關單位應介入調查。

國發基金踩雷如興，曝險14.88億元，立院國民黨團今召開記者會，並播放一段蔡總統在2017年1月11日訪問如興在尼加拉瓜的成衣廠影片，質疑國發基金對如興的投資是弊案。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委費鴻泰指出，如興從2015年開始就要增資，第一次增資當時的金管會主委就是國民黨團總召曾銘宗，當時未獲通過，之後政黨輪替，李瑞倉出任金管會主委，在2016年後，如興又送2次增資案都被打回票。在2017年前，如興增資案共被金管會打回票3次。

費鴻泰表示，在2017年後，如興增資案出現戲劇性變化，蔡總統到尼加拉瓜訪問，原本沒有要參觀如興在尼加拉瓜的工廠，卻在1月11日臨時加入該行程，到了1月13日金管會就放行如興130億元的增資案。費質疑，有人在跟高層咬耳朵，大力鼓吹助如興，應該要把這個人找出來。

國民黨立委賴士葆批評，國發基金投資如興就是道道地地非專業性的政治投資，2017年7月，國發基金打算投資14.88億元，在審查會上，15位委員中的6位民間學者專家不出席，9位官方代表都不講話，因為這就是政治決定。

費鴻泰也提到，在如興爆發財務危機後，國發基金身為持股9.77%的大股東，居然跟其他股東一起到投資人保護中心去集體訴訟，應該單獨到法院去提告，混在小股東中，就是很多話不敢到法庭上說清楚。

賴士葆要求，第一，政府將當時國發會審查委員會報告公諸於世，若不公布，在立院開議後就要求成立調閱委員會。第二，監察院成案調查。第三，審計部介入調查。第四，金管會主委黃天牧應公開當初如興增資案的案件記錄，「不需要替李瑞倉背黑鍋」。

曾銘宗則呼籲，如興財報不實，違反證交法，檢調已介入調查，但檢調不該只有查如興財報不實，也要調查過程中有誰介入？有無不法？調查不要設限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法