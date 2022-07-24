新北「微笑曲線」整體開發案 新增811公頃產業用地

新北市政府以新店十四張捷運機廠到蘆洲南側、北側農業區為南北端點，形塑3條「微笑曲線」，推動整體開發案，拓展產業用地。圖為蘆洲南北側區段徵收開發區。（城鄉發展局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年受中美貿易大戰、台商回流與全球供應鏈重組等因素影響，國內產業用地需求迫切。新北市政府透過新增及活化兩大策略，拓展產業用地與空間，藉由整體開發案，未來可新增811公頃產業用地，並已活化既有工業區土地共65.7公頃，盼促進產業升級與轉型，鼓勵企業根留新北。

位於土城工業區的華南金舊廠房推動都更案，完工後做為華南銀行資訊中心機房及出租廠辦。（城鄉局提供）

城鄉發展局局長黃國峰指出，在新增產業用地方面，將以新店十四張捷運機廠到蘆洲南側、北側農業區為南北端點，形塑3條「微笑曲線」，推動整體開發案，提供區位優異且有完善基礎建設的產業用地，包括五股夏綠地、泰山楓江、新泰塭仔圳、蘆南蘆北、中和灰磘、板橋浮洲及大柑園地區等，未來可新增811公頃產業用地。

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此外，活化工業區部分，新北都市計畫既有工業區達2644公頃，約占全國12%，許多廠房因發展較早，建築物老舊且空間規劃不合時宜，經濟發展局與城鄉局合作，分別推動工業區立體化方案及都市更新，鼓勵民間投資，促使產業轉型。

都市更新處總工程司李擇仁指出，針對閒置未開發的工業區，只要取得所有權人100%同意，可申請立體化方案，不用經都更審議程序，速度較快；此外，老舊廠房辦理都更重建，可享有高額容積獎勵及稅捐優惠，整合大面積基地，改善整體環境。

據統計，目前新北市工業區立體化有58件，申請基地面積24.7公頃，預估可供給樓地板面積約22萬坪；工業區多元都更總計50件，申請基地面積約41公頃，預估可供給樓地板面積約71萬坪。

李擇仁說，去年土城工業區的華南金融集團都更案完工，是全國編定工業區的首例，將做為華南銀行資訊中心機房及出租廠辦；今年市府核定中和光寶科技「起家厝」都更案，未來將新建地上11層樓新廠房，申請鑽石級綠建築及黃金級智慧建築標章，並留設開放空間。

另外，包括全球傳動科技、勝仁針織、中華工程、國泰人壽、花王企業（印刷）等案件，都在審議或施工階段。累計已核准的工業區多元都更案，可提供逾3萬8930平方公尺的人行步道及開放空間，部分捐贈公托等公益設施，嘉惠周邊居民。

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