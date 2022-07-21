智邦斥資30億打造竹北AI園區 作為集團創新研發與智慧製造中樞

網通大廠智邦科技斥資約30億元，在新竹縣打造智邦集團全球創新中樞的竹北AI園區大樓，今（21日）上午吉時舉行奠基典禮。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕網通大廠智邦科技（2345）斥資約30億元，在新竹縣打造智邦集團全球創新中樞的竹北AI園區大樓，今（21日）上午吉時舉行奠基典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標，預計2024年竣工，約可提供1500個就業機會。

智邦竹北AI園區大樓完工示意圖（圖由智邦科技提供）

智邦竹北AI園區奠基典禮由董事長林明蓉、新竹縣長楊文科、竹北市長何淦銘等焚香祝禱後持鏟動土。楊文科表示，縣府團隊以AI產業聚落及創新技術研發為定位，在竹北市設置「AI智慧園區」，也是他推動五支箭的首發，總面積約12.61 公頃，區內產業用地約8.05公頃，已完成公共基礎建設，評選4家大廠進駐，如今箭在弦上。

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楊文科說，繼緯創資通、普生公司及今日的智邦科技陸續動土，最後一家義隆電子也預計9月開工，未來4家大廠營運後，可提供4000個就業機會，年產值超過1000億元。

智邦科技董事長林明蓉表示，參與新竹縣楊文科縣長帶領的AI智慧園區前瞻計畫，是智邦集團重要的里程碑；集團投資約30億元打造的竹北AI園區，將與研發資源緊密結合，成為新產品導入基地，開發創新製程、建立先進測試驗證環境、快速打樣試產流程，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。

同時，將以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。

智邦科技表示，竹北AI園區基地面積9744平方公尺，建築物總面積52398平方公尺，為一棟地下2層、地上8層建築，預計2024年竣工。

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