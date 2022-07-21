北市府推振興！「熊好券2.0」加碼農好券 敬老愛心卡發660儲值金

台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）今出席七大振興方案記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭名翔／台北報導〕迎接後疫情時代，台北市長柯文哲今表示，因應通貨膨脹、疫後產業復甦等，台北市政府推出七大振興方案，包括產業、商圈、市集、展演、交通與勞動等振興，及六種票券的「熊好券2.0」、660元的敬老愛心儲值金；然熊好券還待台北市議會通過相關追加預算才會上路，而敬老愛心儲值金發放時間將再另行公布。

台北市政府今召開產業振興2.0行動方案，柯文哲指出，過去世界各國為因應紓困而狂印鈔票，現已出現「併發症」，且俄烏戰爭持續，使得通膨問題嚴重，加上國內電價調漲，恐使物價再飆升，因此北市府繼6月推出紓困後，今再公布七大振興方案。

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柯文哲坦言，振興主力「熊好券」去年共投入5.53億預算，達成9.52億的消費效果，但過程因數位落差導致部分店家無法使用，且熊好券消費集中於10％的大型店家，導致「大者恆大、贏家通吃」現象，因此今年再做修正推出「熊好券2.0」。

對於民眾最關心的熊好券內容，台北市副市長黃珊珊今表示，除延續原有的市集、饗購、運動、住宿、藝文券外，此次再加碼農好券，將投入5億元預算刺激消費，但仍須經議會審議通過後才會正式上路。

此外，北市府鼓勵長者及身障者於疫情趨緩後，持敬老、愛心卡進行無現金消費，此次也將發放660元儲值金，持卡不僅可搭乘運輸工具、也可等同現金進行消費。

產業振興上，包含協助中小企業拓銷海外市場及休閒農產振興計畫，並建置數位台北館buy.taipei，預計帶動23億外貿商機，另成立「跨境電商產業發展中心」，投入專家團隊輔導，盼吸引5000萬跨境訂單；此外也改善休閒農場環境，預計每年參訪人數可達170萬人次。

商圈振興部分，北市府規劃於今年下半年辦理商圈、產業活動及商圈深度體驗小旅行，預計超過90場次；市集振興則藉由市府活動串連及加碼市集自辦活動等兩大項方案，提供消費者回饋，吸引民眾至市集消費。

此外，北市府投入3000萬補助藝文及策展活動，且祭出持小巨蛋活動票根可兌換貓纜及兒童新樂園的一日券，預計提供10萬份，希望帶動5000萬商機；而為鼓勵民眾搭乘公車，將推出「搭公車集好康」抽獎，吸引乘客回流，另也會加強行銷43家庇護工廠產品。

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