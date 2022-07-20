強化亞灣5G AIoT生態系 高市府006688專案延長至年底

仁寶電腦已通過006688專案補助，將進駐台壽大樓（圖）成立研發中心，打造國家級5G開放網路架構場域。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁上任後，推動亞灣5G AIoT創新園區，獲中央支持於5年內投入百億元打造全台最大驗證場域，市府也加碼推出「006688」租金補貼專案，已吸引80多家大廠、加速器及新創進駐。為強化亞灣5G AIoT生態系，高市經發局今宣布，將原訂6月底截止申請的006688專案延長至今年底，歡迎更多業者投資高雄。

高雄市經發局長廖泰翔表示，006688專案首批核定亞灣區內包括鴻海、國城、台壽及成功等4棟大樓，總計約萬坪辦公空間，提供進駐企業總計6年的租金補助，推出後吸引仁寶、緯創、亞旭、義隆、西基、夢想、耀睿、方陣聯合、領導力、正方形、亞科等11家5G AIoT相關廠商進駐形成生態系，累計補助超過1.1億元，目前使用率逾9成，尚有2家廠商審查中。

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廖泰翔強調，為進一步強化亞灣5G AIoT生態系韌性，佈局人工智慧、自駕車、無人機等應用，市府決議將006688專案延長至今年底，盼招募更多大廠在亞灣設置研發中心或示範場域。同時，也研擬擴大場域與補助方式，目前已確定納入85大樓，並持續接洽其它場域，預估有望至少再擴增近萬坪使用空間。

日前成立高雄研發中心的義隆電子指出，義隆深根高雄10年，現已轉型為人機介面晶片研發及模組化解決方案公司，感謝高市府通過006688專案支持，幫助企業降低投資成本，進駐鴻海大樓後，將擴編百人IC設計研發團隊。

剛通過006688專案、現已動工準備進駐台壽大樓的仁寶電腦表示，配合高雄5G AIoT產業政策，進駐亞灣成立研發中心，將就近培養高雄在地優秀人才。

經發局說，006688專案對接中央「亞灣5G AIoT創新園區」政策，第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折，規劃招募電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT等相關企業進駐，打造5G國家隊搶佔全球供應鏈。

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