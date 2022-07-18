佈局離岸風電水下基礎供應鏈 銘榮元新能源投資30億進駐高雄港

銘榮元新能源將投資30億元進駐高雄港洲際一期用地，佈局離岸風電供應鏈。（港務公司提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕看好高雄離岸風電產業發展潛力及港區優勢，「銘榮元新能源」加碼投資30億元，進駐高雄港洲際一期用地，打造水下基礎生產基地及興建深水重件碼頭，預計今年底動土、2024年投產。

銘榮元新能源新廠將提供水下基礎部件組立、成品存放及輸出使用，圖為基礎部件模擬示意圖。（高雄市經發局提供）

高雄市經發局長廖泰翔表示，淨零排放是國際趨勢，為實現全球2050年碳中和目標，中央大力推動再生能源發展，並於興達港設置海洋科技產業創新專區，高雄具有海空雙港，及深厚的鋼鐵、金屬加工產業基礎提供後援，未來將成亞太地區離岸風電重鎮。

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擁有40年特殊壓力容器設備焊接製作經驗的銘榮元集團，因應水下基礎及浮式風機市場需求，去年成立「銘榮元新能源」，今年加碼投資30億元進駐高雄港洲際一期用地，打造水下基礎生產基地及興建深水重件碼頭，提供水下基礎部件組立、成品存放及輸出使用，佈局離岸風電水下基礎供應鏈。

「銘榮元新能源」感謝經濟部、高市府與港務公司協助投資建廠，目前新廠已著手進行整地，預計今年底就會動土，2024年進行投產，屆時將提供高階技術員、品管工程師及製造管理師等150個就業機會，預估年產值達50億元。

「銘榮元新能源」指出，水下基礎建設需耐受颱風與地震考驗，構件更具有大尺寸與高載重等特性，構件平均高度約65至90公尺，每座重量更可達1800噸以上，由於高雄港具腹地廣闊、碼頭水深潮差小、氣候條件適合銲接組裝等多重優勢，是絕佳的離岸風電水下基礎設施生產基地。

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