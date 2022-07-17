高雄市近三年工資成長率 六都排第一

高雄市近三年工資成長率與台北市並列六都之冠。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市勞退新制平均提繳工資為3萬7764元，近3年的工資成長率與台北市並列六都之冠。

勞動部公布今年5月份的「薪資行情與大專生就業導航」，高雄市勞退新制提繳人數達70.5萬人，平均提繳工資為3萬7746元，在六都中排名第4，高於台南市的3萬6874元及台中市的3萬5825元。

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六都平均提繳工資最高的是台北市4萬9426元，其次依序為桃園市4萬1976元、新北市3萬9680元。全國平均提繳工資最高的則是新竹市6萬7115元。

若計算近3年的工資成長率，高雄市與台北市增幅均為為8.63%，並列六都之冠，也高於全國平均成長率8.27%。

高雄市平均提繳工資最高的行業是電力及燃氣供應業達6萬1017元，其次是金融保險業5萬6785元。工資最低的則是住宿及餐飲業僅2萬6559元。

高市府表示，台積電即將於高雄設廠，相關供應鏈廠商也陸續加碼投資高雄，完備南台灣半導體材料S廊帶計畫，估計創造4.5萬個就業機會，可望縮小與北部縣市的薪資差距。

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