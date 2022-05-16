台積電進駐產業鏈結合 高市議員籲把IC設計產業放在亞灣區

市議員黃紹庭呼籲將高雄亞灣區打造為IC設計之都。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄半導體產業鏈已有下游的封測大廠日月光，隨著晶圓代工的台積電即將進駐，獨缺上游的IC設計這一塊，市議員黃紹庭期待能將亞灣區打造為IC設計之都，經發局表示已與台積電討論。

曾在矽谷擔任12年IC設計工程師的黃紹庭說，2021年全台半導體產值達4兆566億元，IC設計就佔了快9千億。IC設計是半導體產業的最上游，設計完才交給台積電做製程、日月光做封裝測試，他喊出「北台積、南 IC，打造高雄科技城」，既然台積電要設在楠梓橋頭一帶，希望把IC設計產業放在南高雄的亞灣區，上下游產業鏈結合在一起。

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黃紹庭強調，聯發科、聯詠、瑞昱等公司，都是台灣排名前幾名的的IC設計公司，IC設計是屬於最上游，是沒有煙囪、腦力創意密集，辦公室型的都會產業，高雄的都會城市生活機能完善，他力推把亞洲新灣區打造為IC設計之都，但一定要事先做準備。

對此，高市經發局長廖泰翔表示，針對亞灣區打造IC設計之都，的確是市府很期待的一個方向，其實市府有跟台積電討論過，與台積電合作的IC設計廠或IC設計公司，是否一起來推動。目前，控制晶片IC設計大廠群聯，接下來會進駐橋科。

廖泰翔說，高雄半導體產業鏈從下游往上游，市府持續帶動，目前在製造這塊已經漸漸完成，包含台積電、華邦電、穩懋等，接下來把IC設計拉進來，量能才能提高，這是市府努力的方向。

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