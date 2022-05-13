看好台灣不畏疫情衝擊 高雄洲際酒店逆勢加薪7.5％

不畏疫情衝擊，高雄洲際酒店逆勢加薪7.5%。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕疫情衝擊下，飯店業首當其衝咬牙苦撐，但高雄洲際酒店看好台灣，逆勢加薪徵才，全體員工平均加薪5%，前線服務同仁加薪幅度更上看7.5%!

IHG洲際酒店集團直營的「高雄洲際酒店」，去年11月正式開幕，坐落於亞洲新灣區「遠雄THE ONE」大樓，雖然碰到疫情升溫，訂房率維持平穩。

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高雄洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）深耕台灣餐旅教育產學策略聯盟，開業以來與文藻外語大學、高雄餐旅大學、荷蘭海牙飯店管理學院和Ecole Hoteliere De Lausanne 瑞士洛桑飯店管理學院等海內外名校簽訂合作，盼為台灣搭建橋樑，引進國際資源培育優秀本地人才。

羅嘉麒表示，攜手業主遠雄集團，為酒店全體員工平均加薪5%，前線服務同仁加薪幅度上看7.5%。且酒店自去年11月底開業至今，內部晉升比例超過10%，盼激勵更多餐旅業人才加入IHG集團，為台灣未來的國際餐旅業競爭力加值。

看好疫後觀光量能搶先佈局，高雄洲際酒店也預計於5月23日，舉辦大型招募活動。

此外，因應疫情，高雄洲際酒店與半導體光學業者華興集團合作，於酒店客梯、洗手間、貨梯等公共區域，安裝高效滅菌的紫外線（UVC） 抑菌設備，即日起並推出限時優惠的「守護幸福」住房專案，適合因同住親友確診而不便返家、疫情嚴峻需遠距工作者。

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