新北中和老舊市場都更活化 提供1000平方公尺開放空間

新北市中和秀山市場已停止營運40多年，建築物老舊閒置，市府推動都更案活化。（都更處提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區秀山市場曾是地方重要的民生物資採買場所，隨著時代變遷，市場已停止營運40餘年，建物老舊閒置，引發公安、治安及環境衛生等疑慮。市府推動都更案，預計2023年動工、2026年完工，未來1、2樓規劃為超級市場，並提供300平方公尺以上的市民活動中心，還有超過1000平方公尺的開放空間，打造新型態便利生活。

新北市中和秀山市場原址都更後，將新建1幢2棟地上16層、地下5層的住宅大樓，1至2樓規劃超級市場，並於3樓提供市民活動中心。（都更處提供）

都市更新處總工程司李擇仁表示，都更案今年5月5日發布實施，基地位於中和區大勇街及立仁街14巷交叉口，屬於中和都市計畫的市場用地，面積約2391.73平方公尺，更新前為3層加強磚造的老舊建物及停車場使用，所有權人接近50人。

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李擇仁說，更新後將新建1幢2棟地上16層、地下5層的住宅大樓，1至2樓規劃超級市場，並於3樓提供市民活動中心，預計將申請「鑽石級」綠建築標章，提供超過1000平方公尺的開放空間，打造友善環境。

都更處處長張壽文指出，因市場用地為公共設施用地，過去重建須整合「都市計畫公共設施多目標使用辦法」、「獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」與「都市更新條例」等法規辦理，程序繁雜且曠日廢時。

他說，市府今年1月18日修正發布「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」，針對市場用地以都市更新方式重建者，可依循「都市更新條例」的同意比例門檻辦理，解決過去產權整合不易的難題，後續將推動永和、新店等地區老舊市場改建、轉型，翻轉民眾對傳統市場髒亂、破舊的印象。

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