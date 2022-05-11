台電新竹營業區新進4名女性施工班成員 爬高電桿修繕能力一把罩

台電新竹營業區今年新進4名女性施工班成員、爬高電桿修繕能力一把罩。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕電力供應穩定是經濟發展的重要基石，台電新竹區營業處今天成立施工班，特別的是有4名年輕的女性成員，不僅爬高修繕一把罩，還把外勤工班烈日下的操作當成到健身房健身，工作能力不輸男性，也因女性特質，對細節操作表現比男性更好，讓處長胡忠興忍不住稱讚說，女性員工對台電的搶修工程真的幫助很大。

台電新竹營業區今年新進4名女性施工班成員、爬高電桿修繕能力一把罩。（記者洪美秀攝）

胡忠興說，台電施工班的成立及目標是要加速完成政府各項公共工程電力建設，且從事各項重大公共工程配電外線擴建、用戶用電加速供電、災後復舊等工作，目的是要解決目前承攬商配電外線技術人員日益老化短缺，對外線施工進行支援及靈活調度，以提供民眾優質穩定的供電品質。

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目前新竹區處施工班有4班、每班6人、共設置24位施工班人員，女性成員之一的蔡姍妮今年30歲，進台電施工班1年，她說，台電的工作穩定，家人也多在台電工作，才選擇報考台電的工班人員，平常她就喜歡運動及健身，而台電工班的工作場域，常要爬高及負重，甚至訓練臂力、握力，讓她覺得工作場域就像在健身房般，雖然常頂著烈日爬高操作更換修復器材，或要負重拉電纜，她都認為是在做體能訓練。

胡忠興也說，施工班中有女性成員加入確定起很大的調和作用，且都通過高難度的配電線路裝修技術士乙級證照，工作能力不輸男性，更有女性細心的特質，是施工班重要的生力軍。

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