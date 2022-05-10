新北環狀線板橋站捷運商辦大樓招商 約1.1萬坪擬引入商場、旅館

捷運環狀線板橋站捷運開發案預估投資總金額約23億元，未來將打造地標型商辦大樓。圖為開發模擬圖。（捷運局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運工程局舉辦環狀線板橋站捷運開發案招商說明會，預估投資總金額約23億元，已於今年4月公告徵求投資人。板橋站坐擁四鐵共構優勢，交通及生活機能便利，未來將打造地標型商辦大樓，成為新北市重要的交通樞紐及時尚都市中心。

捷運局副局長林耀長表示，板橋站捷運開發案基地面積約1680坪，可興建地上16層、地下7層，總樓地板面積約1萬1350坪的捷運商辦大樓，提供商場、品牌旗艦店、旅館及企業總部等進駐，預計今年第4季進行綜合評選選出最優申請人，簽約成為投資人後辦理開發。

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林耀長說明，板橋站開發基地位處新北市四鐵共構的交通樞紐位置，為提升大樓建造品質，加強耐震能力及安全性，將採鋼骨結構（SC）興建，目前1樓至5樓為捷運出入口及板橋轉運站，可透過新站路地下道及空橋與台鐵、高鐵及捷運板南線連通，並預留銜接介面，與未來規劃興建的國家兒童未來館連接，打造地標型商辦大樓，創造多元就業機會。

捷運局指出，環狀線通車後，透過捷運場站開發可吸引人潮在捷運沿線活動，為運量帶來正向效益，帶動沿線地區發展與都市機能的再生，提升土地利用價值，形塑以大眾運輸為發展導向（TOD）的城市，打造優質舒適的捷運生活圈。

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