台中永豐棧酒店爆欠薪離職潮！業者：希望撐過難關

台中知名老牌五星級永豐棧酒店近年傳出經營狀況不佳，農曆年後發不出薪水，陸續積欠員工2至4月薪資。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中知名老牌五星級永豐棧酒店近年傳出經營狀況不佳，農曆年後發不出員工薪水，積欠2至4月薪資未發，向勞工局申請調解，並爆出離職潮，中餐廚師快走光了！業者坦承，因這2年疫情大幅影響營運，延遲發薪，但董事會努力籌措資金，分期發薪，上個月薪水也會在今天發出，目前飯店不會裁員，員工還有160人，持續營運。

永豐棧酒店的「阿利海鮮」也傳出離職潮。（記者蔡淑媛攝）

員工向媒體爆料，永豐棧原本待遇不錯，3年前陸續取消年終獎金、員工旅遊等福利，今年農曆年後發薪不正常，員工2個月沒領到薪水，難以養家，因此陸續離職，原本全飯店有300人，走到只剩100多人，住房率也很慘淡。

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永豐棧總經理楊義方坦言，飯店營運受到疫情衝擊，且營運成本高，資金調度有困難，飯店會處理資產問題，3月欠薪已有部分發出，今天也要發放4月欠薪。（記者蔡淑媛攝）

擁有25年歷史、300多個房間的永豐棧酒店近年多次傳出財務問題，旗下生活會館去年歇業，該土地由國雄建設以25億元收購，推出新建案，今年又爆出積欠員工薪資。

永豐棧業務經理何天翰表示，董事會積極處理欠薪問題。（記者蔡淑媛攝）

永豐棧總經理楊義方坦言，資金調度有困難，營運受到疫情衝擊，且營運成本高，飯店會處理資產問題，3月欠薪已有部分發出，今天也要發放4月欠薪。

永豐棧業務經理何天翰表示，這兩年疫情造成住宿、餐廳營收大幅減少，董事會積極處理欠薪問題，分3期還薪，2月欠薪已在3月發，3月欠薪也在4月10日發，至於4月欠薪會在今天發出。

何天翰指出，全飯店包括生活會館80名員工，共約300多人，會館去年歇業，加上飯店發薪不穩定造成員工離職，目前仍有200人，營運「有多少人做多少事」，並且互相支援，這段疫情艱困期間，飯店目前不會裁員，認為都是老員工，希望能撐過難關。

何天翰也坦言，飯店上個月住房率約3成，這個月疫情升溫再降至2成，已有一段時間發薪不穩，無法保證之後的發薪情形，對於飯店要出售的傳言，他表示目前未聽聞這個計畫但也不排除，由於飯店再2年就達到危老條例標準，計畫未來能都更，希望能撐到原地重建飯店，規畫擴大為30幾層高樓且為商、旅混合。

台中市勞工局證實今年4月受理4名員工申請勞資爭議調解案，並已安排召開調解會議，該公司於調解會上同意給付工資、加班費等事項，並自5月10日起分期給付，經了解，該公司現仍營運中，因營運狀況不佳而積欠2至4月工資等，負責人尚於籌措資金中，勞工局指出，倘該公司未依約履行，勞方得向法院聲請強制執行並暫免繳裁判費及執行費，保障其應有權益；另將派員實施檢查，如經檢查發現該公司有未依規定給付工資、加班費等情事，將依違反勞動基準法裁處2至100萬元罰鍰。

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