耗資逾8億元 國首座區域冷鏈物流中心西螺動土

耗資逾8億元，國內首座區域冷鏈物流中心在雲林西螺動土。（記者詹士弘攝）

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣農業將有革命性改革，國內首座區域冷鏈物流中心今天在全國最大的蔬菜產地雲林動土，整體耗資約8億多元，完工後每年可預冷處理約6萬噸的蔬果，為台灣農產品保鮮機制寫下新的里程碑，可望提升蔬果的國際競爭力。

耗資逾8億元，國內首座區域冷鏈物流中心在雲林西螺動土。（記者詹士弘攝）

動土儀式由農委會主委陳吉仲、立委劉建國、漢光果菜市場董事長廖丁川等人擔任動土官，未來區域冷鏈物流中心將興建理集貨配送中心及有機履歷截切加工中心。

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區域冷鏈物流中心完成後，配置的大小型冷藏車達48部。（記者詹士弘攝）

陳吉仲表示，農委員會在蔡總統及蘇院長支持下，從去年將執行兩年126億元的「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」 中長程計畫，農糧部分規劃於全台設立2處旗艦物流中心（桃園及屏東）及5處區域冷鏈物流中心（雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東）。今天首座區域冷鏈物流中心在雲林縣的漢光果菜生產合作社動土，為國內農產品保鮮機制，開啟新的里程碑。

劉建國表示，農業光靠政府努還不夠，還需要民間的智慧、力量才能提升農業水準，未來也才能與國際競爭，漢光蔬果區域冷鏈物流中心完工後，可協助雲林地區農民及農民團體所生產的生鮮蔬果，於低溫環境中進行採收後預冷、理集貨、清洗、分級、包裝等作業，並透過全程保鮮配送到全聯、大潤發、好市多、楓康等各大賣場通路，不僅提升產銷品質，提供消費者新鮮與安全的農產品，並可在產銷失衡時發揮調節供貨功能，協助穩定國內農產品價格。

農糧署長胡忠一表示，區域冷鏈物流中心完工後，一年可增加6萬公噸的蔬果行銷，中心完工後，可增加低溫處理室1399坪，冷藏庫700坪，建立碼頭43座、大小型冷藏車48部，可降低農業品的損耗率，提高農民收益，未來更可支援彰化、雲林、嘉義、台南蔬果的冷鏈處理。

集貨配送中心興建費用為2億8800多萬元，農委會補助1億2200多萬元，有機履歷截切加工中心預計明年5或6月會完工，經費約5.8億元，希望透過革命性的改革後，翻轉台灣農業的整個產銷，蔬果可以提升到最高品質，在國際上擠身先進國家之流。

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