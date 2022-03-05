中市潭子聚興產業園區南側道路拓寬 3月底前開工

台中市潭子聚興產業園區南側的道路拓寬工程，將於3月底前開工。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市潭子聚興產業園區正處於建設加速階段，園區南側的潭興路一段258巷道路拓寬工程，將於今年3月底前開工、年底前完工，使園區往返市區、國道的交通更加便捷。

市府目前正對潭子聚興產業園區加速建設，經發局長張峯源指出，園區北側聯外道路目前已與國道4號連結，園區南側的潭興路一段258巷道路拓寬工程，今年底可完工啟用。

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園區內12塊市府所有土地皆出售並點交，目前3家廠商請領建照中，屬台糖的18塊產業用地（約6.6公頃），土地謄本等資料重新按規劃大小分割完成後，台糖公司研議提前招租，最快今年6月前將正式招租，加速園區營運期程。

經發局表示，潭子聚興產業園區除道路、排水設施（側溝、雨水箱涵及滯洪池等）、污水管線及維生管線即將完工，廠商可同步建廠並串聯預埋管線至園區服務設施。此外，服務中心、污水處理廠及園區儲備水源地下水池（受水池）全數設施預計於2023年3月底前完工。

經發局表示，廠商進駐的條件，必須為台中市在地屬未登記工廠的低污染（低耗水、低耗能）產業，產業類別須為「機械設備製造業」、「電子零組件製造業」、「金屬製品製造業」、「基本金屬製造業」、「塑膠製品製造業」、「運輸工具製造業」、「汽車及其零件製造業」等7大類別或「其他產業類別屬低污染並經工業主管機關審查核准者」，出租方式與租金則將依台糖公司公告為主，

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