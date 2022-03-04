蔡總統視察興達電廠控制台 經部次長報告「值班主任」有疏失

經濟部次長曾文生（右）向蔡總統報告，值班主任未double check（反覆確認）。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕台電興達發電廠機組跳脫導致全台552萬戶停電，對此，總統蔡英文今天中午至事發345KV開關場操作台視察，由經濟部次長長曾文生報告「值班主任未double check（反覆確認）」，導致CB3540登錄器閉鎖引發大停電。

興達發電廠有5組燃煤機組。（記者黃旭磊攝）

蔡總統今天由高雄市長陳其邁、台電董事長楊偉甫、副總郭添合、發言人張廷抒及興達電廠廠長歐皖麟陪同，中午聽完簡報後至操作室，由曾文生報告事發經過。

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曾文生指出，3月1日CB3540登錄器發現絕緣氣體六氟化硫有水分，2日抽掉氣體導致室內絕緣性不足，3日停電前，操作員為要確認設備運作，向值班主任報告回充狀況，主任未能double check造成緊急閉鎖，顯有人員疏失。

曾文生向總統報告，新電驛裝置判讀成「閉鎖」造成4部機組跳脫，由於電力匯流到台南龍崎超高壓變電所，「龍崎以南電廠全黑（跳脫）」，影響到豐德、嘉惠、麥寮、核三、大林、南火、興達電廠機組於3日上午9點7分全停。

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