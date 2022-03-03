鴻海Model T高雄交車 陳其邁：聯手打造全球最重要電巴基地

鴻海首部Model T今在高雄交車。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻華先進科技今在高雄市政府前廣場舉辦首部電動巴士「MODEL T」交車儀式，自本月中開始、將行駛高鐵左營站至義享天地間路線，高雄市長陳其邁表示，市府將扮演鴻海最強夥伴，一起打造全球最重要的智慧電巴生產基地。

鴻海Model T高雄交車儀式今上午在高市府四維行政中心前舉行。（記者王榮祥翻攝）

今日「MODEL T」交車儀式，除鴻海集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉、三地集團執行長鍾育霖、市長陳其邁出席見證，高市副市長羅達生和多位市議員，及北基國際副董事長何佳璟、車體公會理事長黃坤山、財團法人車輛安全審驗中心執行長周維果等人，都到場參與，並實際體驗MODEL T行車感受。

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陳其邁感謝鴻海選擇高雄作為基地，期待聯手打造全球最重要電巴基地。（記者王榮祥翻攝）

劉揚偉表示，今交車是鴻華先進投入電動車產業以來最重要里程碑，由於MODEL T的概念、設計與製造都在台灣，超過65%以上零組件、皆由MIH開放電動車聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合集團全球電動車產業佈局陸續開展。

三地集團執行長鍾育霖致詞時，感謝鴻華先進在電動車產業的投入與努力，讓MODEL T能夠在這麼短時間打入市場，他強調MODEL T是三地加快推動零排放公共交通的開始，未來將傾全力串連旗下各事業體，持續投入資源打造綠色交通的新能源世代。

陳其邁指出，現在正是台灣電動車及電巴發展的關鍵節點，尤其鴻海電巴在關鍵性技術，不僅在台灣甚至放眼全球市場都非常具有競爭力；他強調自上任後在橋科、路科以及中油高煉廠建構先進半導體製程製造中心，並努力打造南部半導體S廊帶外，最重要的是希望跟在地台灣最強電動車產業深化合作，歡迎鴻海在電巴領域持續加碼投資高雄。

近年高雄努力推動電巴、智慧運輸、智慧交通、智慧城市發展，未來市府也絕對會在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，不以電巴生產基地為滿足，更要結合智慧城市發展，打造全球最重要的智慧電巴生產基地，同時也是智慧交通最重要的生產城市。

他感謝鴻海選擇高雄作為基地，也要感謝三地集團站在城市永續發展角度，率先使用電動巴士作為大眾交通載具。「選擇高雄絕對是最佳的選擇！」

鴻海說明，今交車的MODEL T是鴻華先進首款自主研發的商用車，不僅通過美國聯邦運輸管理局法規標準，也在車輛測試中心（ARTC）完成20萬公里加速耐久、1,000小時以上的剛性強度測試。

此外因應在地需求，本次交付的MODEL T搭載300度車用電池及客製化內裝，未來將以車聯網為基礎，把MODEL T作為市民服務平台，從智慧交通、生活、娛樂等不同需求，成為高雄發展智慧城市不可或缺的一環。

首輛MODEL T電動公車3月16日起行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車，沿大中二路、民族一路、天祥二路、新莊仔路、博愛路、龍德新路、自由路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、義享天地等站，往返時間約50分鐘、營運里程約14公里。後續將評估60、橘12等高運量路線需求，規劃更多電巴

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