全台大停電、災情遍布南北東

〔即時新聞／綜合報導〕今（3日）上午9時許左右，台灣各地疑似出現大停電現象，PTT鄉民陸續回報狀況，災情遍布南北，據悉，一度傳出高雄興達發電廠爆炸起火，稍早證實這是誤傳，而是大潭電廠6部機組異常，造成此一全國大停電，真正原因正仍待台電釐清中。

目前台電盤點全台情況，台南龍崎超高壓變電所以下規模的大型變電所均發生跳電情況，但為電網故障或大型電力機組故障發生壓降，正在釐清中。

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興達電廠部分設備修整是否跳電主因仍在釐清

之前傳出高雄興達電廠發生爆炸，據了解主要為設備發生狀況，目前該電廠的確在進行部分設備修整；但是否為跳電主因，目前仍在釐清。

台電目前最新說法，「電力系統出了問題，正在清查原因」，查明後將向對外正式說明。

大潭電廠6部機組異常，造成此一全國大停電，真正原因正仍待釐清中。（資料照）

今上午9點許，全台出現大跳電狀況，PTT八卦版在9點17分出現第一篇跳電文，有鄉民回報中和跳電，隨後各地陸續傳出災情，跳電文洗版，台北市內湖、中正、士林區、新北市永和、中和、土城，基隆、桃園、新竹、苗栗、台中嘉義、台南、高雄、花蓮、屏東，甚至恆春都傳出停電、跳電，台電網站現在擠爆，正在了解原因。

台北市松江南京一代上午9點出上班民眾表示，剛上班辦公室突然大停電，至今尚未復電，後來台北市景美、萬隆等地區住家也傳出停電消息，隨後南部地區也回報，高雄紅綠燈無法正常運作。

台電官方網站瞬間湧入大量查閱，負荷過大，目前無法查閱；事實上近期有零星停電，昨深夜台南市永康區也突然停電，影響超過6千戶，今天上午全台大停電，夏天尚未到來，民怨已炸鍋。

根據新北局消防局統計，目前已接獲37起電梯受困報案。

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