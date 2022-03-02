資通訊科技成熟 新北打造智慧電動車產業聚落

新北市政府將打造智慧電動車產業聚落，圖為新店寶高智慧園區，未來將建置電動車研發實證及檢測場域。（經發局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕有鑑於新北市新店區與中和區資、通訊產業眾多，供應鏈完整，鴻海與裕隆兩大集團進駐新店，聯手成立鴻華先進科技公司，發展智慧電動車產業，加上位於新店的技嘉與中和的光寶科技，近年積極布局車用電子，具備智慧車輛研發中樞的基礎條件，新北市未來將打造智慧電動車產業聚落。

新北市經濟發展局長何怡明今天在市政會議報告指出，市府建構六大產業區域核心，發展聚落空間，例如八里運用台北港的交通優勢，結合林口、淡水的ICT產業，發展國際冷鏈物流中心；中和與新店推動高階醫材、綠能及智慧電動車；汐止與瑞芳發展生技資通訊產業；板橋、新莊、五股、泰山、林口及三重、蘆洲，打造金融與數位科技重鎮；土城、樹林的傳統產業轉型升級，導入智慧製造；三峽、鶯歌推動陶瓷工藝園區，協助產業智能化。

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經發局也規劃在新店寶高產業園區設立研發及實證場域，引入AI、車聯網及電動車領域廠商進駐，企業可於園區模擬與驗證車用專業技術及產品，並進行跨域合作，強化車用研發的核心能力。

何怡明表示，未來將串聯新北各區的產業聚落能量，包含八里的台北港，可作為智慧電動車的物流轉運中心，淡水有智慧駕駛電動車實證場域，配合林口區金屬機械產業動能，加上結合土城、樹林高科技及智慧製造產業的備援，新北電動車產業將透過設計研發、生產製造到銷售運輸等，可望發展成為全國性的智慧電動車輛聚落。

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