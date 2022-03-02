板橋江子翠自力都更案重建邁進 將蓋2棟26層住宅大樓

新北市板橋區捷運江子翠站附近有一處30年以上老舊社區，住戶以自力更新方式推動重建。（圖由都市更新處提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區捷運江子翠站附近原有一處屋齡30年以上老舊社區，住戶考量居住安全，以自力更新方式推動重建，更新事業計畫已在2月25日核定實施，重建之路往前邁進一步，未來將興建2棟26層樓的住宅大樓，並留設通學步道，改善生活環境。

新北市板橋區江子翠段的自力都更案，將興建1幢2棟地上26層、地下5層樓建築物。（圖由都更處提供）

都市更新處處長張壽文指出，板橋江子翠段109-5地號自力更新案位於板橋區文聖街135巷及懷德街174巷所圍街廓內，基地面積總計3292平方公尺，鄰近文聖國小、板橋音樂公園及捷運江子翠站，交通與生活機能便捷，區內多為30年以上3、4層樓老舊建築物，住戶評估後決定以自力更新方式重建。

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住戶在2021年10月28日提出更新事業計畫申請，今年2月25日事業計畫核定實施，先前因住戶陳情意見較多，審議期間透過市府公道伯平台，協助不同意戶和更新會溝通，案件核定時，已經沒有住戶提出爭議，後續將進入權利變換計畫的房地分配作業，重建之路再往前推進。

本案更新前戶數有72戶，更新後為185戶，預計興建1幢2棟地上26層、地下5層的建築物，完工後將留設通學步道，供學童安全上、下課，且人行步道退縮，打造友善人行空間，並引進綠建築設計，美化環境景觀，落實都市更新的公益性。

張壽文表示，推動自力更新相對辛苦，且需要花費較多時間，面臨技術及資金等問題，市府提供費用補助、廠商媒合平台、都更推動師等相關資源，協助民眾辦理自力更新，期盼早日重建家園。

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