高雄亞灣5G供應鏈群聚 市府展延006688租金補助到年中

亞灣5G AIoT創新園區006688專案指定大樓。（高雄市經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府積極推動亞灣5G AIoT創新園區，去年2月獲中央支持投資百億元，市府同步推出「006688」租金補助專案，原定今年2月截止，因新創企業反應熱烈，市長陳其邁宣布專案延長至今年6月底。

亞灣5G AIoT創新園區吸引微軟、AWS、仁寶、CISCO、緯創、亞旭、義隆電子、中華系整、西基動畫、夢想等70多家國內外大廠及新創公司進駐。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市經發局長廖泰翔解釋，「006688」專案，顧名思義就是提供進駐企業長達6年的空間租金補助，前2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折，希望此吸引國內外電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT新創公司進駐，在亞灣形成產業群聚，搶占全球5G供應鏈的關鍵地位。

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高市經發局統計，「006688」租金補貼專案從去年初推出迄今，已有70多家國內外大廠及新創公司進駐亞灣，其中，仁寶、亞旭、義隆電子、西基、夢想動畫及方陣聯合等公司，已通過專案審查，資通大廠緯創也正在申請中，現有4棟大樓辦公空間約1.1萬坪，進駐率已達9成，預計投資超過8億元，創造超過1300個就業機會。

經發局表示，現有的鴻海、國城、台壽及成功等4棟大樓，已幾近滿租，著眼亞灣創新園區未來發展，今天也同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高流、東至總圖、西到高展館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少1200坪、租期至少8年的合法商辦所有權人，在今年3月底前，均可申請納入006688專案指定辦公空間。

經發局強調，「辦公空間遴選計畫」即日起受理至3月31日，「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至6月30日。

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