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新店榮工廠單元2都更轉型 打造產業、住宅複合空間

2022/03/01 12:04

新北市新店榮工廠更新地區單元2都市計畫變更案，日前獲新北市都市計畫委員會審議通過。圖為單元2現況。（城鄉局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕為促進新北市新店榮工廠周邊工業區土地轉型與產業升級，新北市政府推動「轉型再生計畫」，將區內劃設6處更新單元，其中單元2都市計畫變更案在2月25日獲新北市都市計畫委員會審議通過，將送內政部審議，同步啟動都更程序，未來變更為特定專用區，打造產業與住宅複合使用的空間，並提供公園綠地與公益設施。

新店榮工廠更新地區單元2將從乙種工業區變更為特定專用區。（城鄉局提供）

榮工廠曾為新店重要工業區之一，早期以榮工公司、正大尼龍公司等為代表廠家，榮工公司已於2000年結束營業，其餘大型廠房、綜合廠辦及閒置土地，隨著北二高新店交流道及捷運新店線開通，吸引裕隆企業總部、宏碁、技嘉與宏達電等大型企業進駐，產業轉型契機愈趨成熟。

城鄉發展局指出，因應時空環境變遷，市府將新店榮工廠更新地區內劃設6處更新單元，共21.17公頃，其中單元2面積約6.46公頃，是本區規模最大的更新單元，這塊土地的8成地主為正大尼龍公司，將轉型為住宅、商務複合使用的產業園區，由從事傳統產業為主的乙種工業區變更為第1種和第3種特定專用區，分別可做低污染產業與住宅。

城鄉局表示，未來將以都市更新方式開發，配合景美溪河岸景觀，營造優質的居住及產業複合使用的生活空間，並提供9690平方公尺公園及綠地、8290平方公尺道路用地，以及樓地板面積約3038平方公尺的公共托育中心等公益性空間，提升環境品質與公共服務水準。

城鄉局說，單元2將由都更實施者提送更新事業計畫，辦理公開展覽，接續都市計畫的主要計畫報請內政部核定後，全案發布實施，展開都市更新作業。另外，單元5已發布實施，其他單元陸續整合中。

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