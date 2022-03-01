新北瑞芳山坡地檢討 劃出61.2公頃開發免受水保法限制

瑞芳區山坡地範圍空拍，目前農業局重新劃分61.2公頃出去。（新北市農業局提供）

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市府推動瑞芳區山坡地範圍檢討，經過4年規劃、現勘到審查等程序，在今年一月由行政院核定劃出61.2公頃、相當18.51萬坪，新北農業局山坡地保育科長吳俊德表示，劃出後的土地就不再受水土保持相關法規限制，也能免繳「山坡地開發利用回饋金」，市府預計花費三年重新盤點全市的山坡地界線。

瑞芳區山坡地檢討劃出。（新北市農業局提供）

根據統計瑞芳區面積為7073公頃，但在1980年省政府時期將全區劃定公告為山坡地範圍。吳俊德說，早期受限於圖資、技術、設備精度影響，因此平緩區也會被劃成山坡地的情形，即便土地是住宅、工業等用地，都要依照水土保持法相關規定申請，且要繳納回饋金。

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他說，市府近年以最新地籍圖資、精度較高坡度分析圖及相關圖資資料分析檢討，像是劃出區域大於10公頃未在活動斷層、土石流、洪氾區及洪水平原一級管制區等地質敏感區，並符合退縮距離規定等相關法規，即可檢討劃出山坡地範圍。

這次瑞芳區的山坡地劃分出去約61.2公頃土地，包含吉安段、吉慶段、瑞芳段、明燈段、逢甲段、 （魚桀）魚坑段，主要位於四腳亭火車站、吉慶國小、大寮派出所及瑞芳火車站周圍，並包括瑞芳區第二產業園區的平坦土地。

吳俊德說，山坡地劃出後，土地不再受水土保持相關法規限制，能夠免除水土保持計畫申請程序、不用繳納「山坡地開發利用回饋金」，有助於廠商投資，瑞芳區公所也會在2月21日至3月25日於區公所、里辦公處佈告欄及公所官方網站辦理公開展示共30天。

另一方面，新北市有87％為山坡地範圍，農業局為增進土地合理利用，持續辦理轄內山坡地範圍檢討，目前已核定汐止、淡水、三芝等地重新盤點，預計花費三年時間重新檢討，讓山坡地範圍更加精確符合法規。

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