新北大陳都更單元3模擬實境選配 單元1、4跟進擬年底招商

新北市住宅及都市更新中心駐點「推陳?出新站」將擴大規模，持續提供大陳地區住戶專業諮詢服務。（新北住都中心提供）

〔記者何玉華／新北報導〕新北市住宅及都市更新中心董事會完成永和大陳地區單元1、4都市更新投資計畫書審議，拍板推動時程，今年第一季將完成現況建物測量，下半年度啟動招商，年底或明年初與出資人簽約。

新北住都中心指出，單元3上月已順利與出資人簽約，預計年底前完成都更審議程序並動工；預計3月12日召開自辦公聽會，向住戶說明未來規劃等內容，並創新以3D模擬實境協助住戶進行選配，預計4月底申請市府審查。

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單元3的成功，讓住都中心對更新單元1、4的整合趨向樂觀，目前統計同意參與都更比例超過6成，董事會25日審議通過投資計劃書，今年第一季將完成建物測量，最快下半年度啟動招商，今年底或明年初與出資人簽約。

單元1面積約4792坪，現有316住戶，公有土地占55%；單元4面積約3840坪，現有342住戶，公有土地為42%。住都中心駐點「推陳∙出新站」提供民眾諮詢服務。

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