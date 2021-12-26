高雄愛河灣遊艇碼頭A區簽約 亞果2.5億造國際級遊艇碼頭

亞果將投資2.5億元，打造87席國際級遊艇泊位的碼頭，預計明年8月完工，後方為高流中心。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」案，今天由市長陳其邁與亞果遊艇簽約，亞果將投資2.5億元，打造87席國際級遊艇泊位的碼頭，預計明年8月完工。

高雄市長陳其邁搭乘遊艇，抵達簽約會場。（記者葛祐豪攝）

高市府指出，高雄遊艇產值已佔全國8成以上，在全球遊艇產值則排名第4，擁有造船產業基礎與港口優勢，是台灣發展遊艇產業聚落的最佳地點！

請繼續往下閱讀...

港市合作開發四巨頭，右起高雄市長陳其邁、亞果董事長侯佑霖、高雄港區土地開發董事長沈妙姿、台灣港務公司董事長李賢義。（記者葛祐豪攝）

高雄港區土地開發公司推動「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」案，今天簽約，地點就位於高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間前方水域，面積達3.26公頃，鄰近輕軌光榮碼頭站，預期可帶動高雄遊艇產業發展。

有豐富遊艇經營經驗的亞果公司，此次投資2.5億元，將打造87席國際級遊艇泊位、國際級遊艇俱樂部及海洋教育中心，創造70個就業機會。施工將運用更環保、安全方式，並結合高市府於亞灣新創園5G AIoT專案，碼頭泊位配置「5G智慧雲端水電樁」，讓碼頭管理可以更即時與智慧。

亞果董事長侯佑霖強調，台灣是海洋國家，他看好未來台灣會有1萬艘以上遊艇。且高雄的碼頭位於市中心，是台灣最適合發展國際遊艇的城市，目前香港的1萬艘遊艇，也正逐漸往台灣移動。

陳其邁表示，他2005年代理市長時，為推動港市合一，拆除港區碼頭圍牆，如今在高流中心散步，宛如在雪梨一般，這裡也是亞灣區最核心、精華的區域，未來將可提供遊艇觀光一個絕佳的戰略地點。

搭配遊艇碼頭進駐，也將成立「高流站」，集結愛之船、渡輪、海洋休憩下水處，並配合台灣燈會會前會，推出跨年限定渡輪航線！

高流碼頭的渡輪航線，將自12月26日至1月2日試營運，每日下午都將有2~3個航班往來棧貳庫、旗津，以海上巴士的形式串聯高流、棧貳庫、旗津，將成為高雄港灣特有的新玩法！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法