中國管制尿素 重創南韓物流業 台灣戴姆勒：是過渡期

〔記者王捷／台南報導〕台灣戴姆勒亞洲商車今天發表FUSO（三菱扶桑）歐規六期新車，直接把新車霸氣開進台南亞洲航空公司停機棚開發表會，看好疫情期間興盛的物流產業。然而柴油車必要添加的尿素水，因為中國實施出口管制，導致日本、南韓出現「尿素水」荒；台灣戴姆勒執行長王立山表示，這是國際性的問題，但尿素通膨是過渡期，不會因此改變車輛設計。

FUSO六期新車發表會，借用台南亞洲航空公司的停機棚。（記者王捷攝）

FUSO六期車發表會，借用台南亞洲航空公司的停機棚，同時邀請總代理台灣戴姆勒商車高層出席，顯現對台南物流產業的信心，六期新車導入高規格防護系統，同時外觀上更新蜂巢型水箱護罩，燈罩設計也改為較為流線、圓潤，車頭整體的V字設計，提高辨識度。

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在一定規格中，配置LDWS的車道偏移警示，在未打方向燈的情況下，若辨識超線，將在駕駛艙的左右兩側提出警示音，不過並不會牽引駕駛方向盤。

另外，在一定規格上，有AEBS主動煞停補助系統，設定完成若偵測靜止及移動中的行人、車輛，智慧控制做出檔煞與煞車動作，PCA車距控制系統，能做出全速域的跟車與煞停，同時增強了曳引車的脫困模式，若陷入泥地，自手排的六期新車的脫困表現可媲美手排車，這次因為引擎設計的改良，較五期車提升了13%的馬力以及10%的扭力。

在環保上FUSO六期車導入「BlueTEC」引擎科技，讓柴油引擎排氣更加環保，這項科技是賓士在2005年率先發表，而FUSO將此技術率先用在日系貨卡。

然而為了環保排氣問題，柴油車目前都要加入尿素水，但中國近期強化管制尿素出口，導致尿素貨源吃緊、價格大漲；台灣戴姆勒執行長王立山認為，環保與尿素水是分不開的是，但對於尿素水通膨這他分析這是過渡期，尤其歐洲方便可能更為重視這件事，至於因為疫情影響導致全球的貨運阻塞，他認為在2022年的下半年將有所改善。

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