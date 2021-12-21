南市明年公告土地現值上漲3.01％ 新光三越中山店5度蟬連地王

台南市2022年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會評定通過，將於明年1月1日公告。 （台南市地政局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市2022年公告土地現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會評定通過，公告土地現值較今年上漲3.01%；公告地價則較去年上漲3.55%。新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺33萬6千元（每坪約為111萬元），第5度蟬連地王。全市調整結果將於明年1月1日公告。

台南市2022年公告土地現值及公告地價，新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺33萬6千元（每坪約為111萬元），第5度蟬連地王。 （台南市地政局提供）

台南市地政局表示，2022年地價作業調查期間（去年9月2日至今年9月1日），全市一般正常交易價格漲幅約2.98%，為適時反應市價變動狀況及合理的稅負負擔，經地價評議委員會綜合考量後，評定全市明年公告現值平均調幅為3.01%，其中非開發區公告現值調整2.07%，開發區專案調整公告現值34.66%。

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台南市明年公告現值調幅較高的區段主要為市地重劃或區段徵收等整體開發地區或南科與歸仁高鐵特區，其中永康區鹽行國中區段徵收區漲幅138.05%。（台南市地政局提供）

台南市「地王」仍由位處商業區，中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店蟬連，「地后」則是位於西門路一段的新光三越新天地店，公告現值為每平方公尺31萬2千元（每坪約為103萬元），另住宅區公告現值最高在北門路一段（民族路一段地下道旁），公告現值每平方公尺24萬8600元（每坪約為82萬元）。

台南市長黃偉哲表示，南市近年來各項重大建設及土地開發區陸續完工，使南市不動產交易熱絡，房地產市場蓬勃發展，須合理調整公告現值及公告地價，以適度反映市場交易價格的變動，同時兼顧公平及民眾負擔。

公告現值漲幅較大的地區分別為永康區（5.98%）、歸仁區（4.78%）、善化區（4.68%）及新市區（4.19%）等。調幅較高的區段主要為市地重劃或區段徵收等整體開發地區或南科與歸仁高鐵特區，其中以永康區鹽行國中區段徵收區漲幅138.05%、安南區佃西一自辦市地重劃區漲幅100%、永康物流及轉運專區市地重劃區漲幅34.84%、七股科技工業區漲福27.27%、永康砲校區段徵收區（第一期）漲幅26.43%、麻豆工業區市地重劃區漲幅24.40%為最多。

地政局長陳淑美指出，此次公告地價平均調幅3.55%，其中全市一般土地平均公告地價調幅為2.06%，一般民眾自用住宅用地地價稅增加不多，而主要新開發完成的整體開發地區，公告地價平均漲幅為95.57%，反應公共建設完善、環境改善、土地使用分區變更帶來的價值提升與地方繁榮的效應。而且各行政區存在地區差異，以公告地價為例，在全市1萬3786個地價區段中，調漲區段6000個，調降區段數820個及持平區段數6966個。

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