高雄券吸引8大券 將創造逾億元消費

地方創生券業者熱情加入發放高雄券振興夥伴。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府首創高雄券對接中央各加碼券，只要持加碼券或五倍券消費滿500元、即送100元高雄券，快速引導加碼券至高雄合作店家消費，市府初步統計，各加碼券累計在高雄消費額度已超過1億元。

市府說明，中央各部會推出的加碼券，主要結合振興五倍券政策，針對受疫情影響較重的相關行業加碼振興，目前農遊券、動滋券、國旅券、i原券、客庄券、藝FUN券及地方創生券皆已正式上路。

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高市府緊貼中央振興資源，加碼推出高雄券對接方案，成功炒熱話題及吸引全國高雄落地消費；市長陳其邁有感於疫情期間美容美體及按摩、KTV及釣蝦場、客庄與原民7區店家亦受創嚴重，特別指示納入發放高雄券適用對象，擴大照顧小商家。

知名藝人協助行銷原鄉特色商品。（記者王榮祥翻攝）

副市長史哲則強調，在精準振興成效逐步展現的此時，有賴所有高雄券的合作夥伴商家、市府同仁們、一卡通及高銀的共同努力，市府將持續作為振興商家的強力後盾。

各加碼券啟用1個多月陸續傳來好消息，農業局針對農遊券端出好康加碼雙重送活動，已吸引近3萬名民眾至高雄農遊店家消費，整體消費佔比明顯提升，尤其美濃農會鍾清輝總幹事表示首波搭配拔蘿蔔活動帶動業績大幅成長3-4成，對於接下來的橙蜜香番茄採果樂活動效益更加充滿信心。

此外，疫情期間健身房運動場館業及游泳池皆受到嚴重衝擊，運發局積極招募業者加入發放高雄券行列，帶動民眾回流；已進入淡季的泳池業者在本波加碼促銷下也有所受益，1個月內吸引近600萬元的消費額，為泳池產業帶來實質的紓困與振興效果。

曾有適用藝FUN券的文具店家的高雄券被快速兌領一空，文化局獲知後立即以「最速件」處理，同仁緊緊緊把高雄券送抵店家，在最短時間內解決短暫空窗。

為擴大加碼效益，市府也結合業者推出多項優惠活動，觀光局攜手各縣市旅行公會推出多項套裝行程，一起把「旅客往高雄送」。

藝FUN券消費滿500元即贈100高雄券，鼓勵民眾支持藝文消費。（記者王榮祥翻攝）

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