桃園市「地王」易主！站前肯德基歇業 居民嘆：時代的眼淚

桃園火車站前的肯德基桃園中正餐廳因租約到期，營業至17日晚間23點，讓不少桃園人相當感嘆。 （記者魏瑾筠攝）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園火車站前的肯德基桃園中正餐廳，是不少學子放學後的好去處，孰料卻在昨天營業結束後悄悄歇業，讓許多桃園人感嘆「時代的眼淚」，引人注意還有，其座落的商業區土地已蟬聯桃園市15屆「地王」寶座，也讓人好奇將由誰接下。台灣肯德基今（18日）晚間向本報證實，該分店因租約到期，營業至17日晚上11點。

桃園火車站前的肯德基桃園中正餐廳，座落的商業區土地蟬聯桃園市15屆「地王」寶座。 （記者魏瑾筠攝）

桃園市政府地政局每年均於年底公告明年土地現值，其中，位在桃園區火車站前的復興路、中正路口，為肯德基的商業區土地，自2007年起連續15年蟬聯「地王」，公告現值為每坪148萬元，長期穩坐地王寶座，如今突然歇業，讓許多桃園人大嘆不捨。

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台灣肯德基表示，肯德基桃園中正餐廳因為租約到期，營業至10月17日晚間11點，謝謝消費者長期以來的支持與鼓勵。有關該分店開業多久？租金多少？負責台灣肯德基的媒體聯絡窗口則低調沒有回應。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧向本報表示，桃園區中正路的1樓店面租金1坪約5000至8000元，若像肯德基一樣是1至4層樓的透天店面，1坪約3000至5000元，加上該店面又屬三角窗的黃金位置，月租金上看百萬元。

江怡慧說，肯德基的房東相當神秘，根據當地行情，可以合理判斷即便肯德基不再續租，房東也不會將土地售出。至於買賣行情，江怡慧則說，若依地王對面的2樓店面地坪50坪，開價2.4億元，肯德基店面肯定破億元跑不掉。

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