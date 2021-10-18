五倍券+高雄券助攻 高雄夢時代週年慶業績增3成

五倍券及高雄券助攻，高雄夢時代週年慶業績增3成。（圖由夢時代提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄夢時代週年慶開紅盤，第一波在集團資源、振興五倍券及高雄券的助攻下，帶動整體業績成長3成，並收取突破2億元的紙本振興券，其中以美妝保養、3C家店、居家用品等業種表現較亮眼！

高雄夢時代指出，今天（10月18日）起，週年慶進入第二波衝刺，凡持紙本五倍券參加夢時代振興總動員活動，即可以5千元換購6800元優惠券，其中包含5900元電子特別券及900元滿仟抵佰電子優惠券，限量1萬份。

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另持紙本五倍券，指定消費累計滿5千元，可獲得1千元高雄券；1千元高雄券可再換購1200元限量優惠券，讓民眾買得超值歡喜。

夢時代、統一時代百貨台北店及高雄店，今天起也推出全館指定消費滿3千元送300元，而在夢時代及統一時代百貨高雄店支付使用icash Pay或icash2.0，滿3千元再贈200元，同時若持icashPay綁定華南夢時代聯名卡，加碼3% OP點數，合計回饋近20%。

夢時代表示，目前正值週年慶期間，除了滿額好康回饋外，還集結TSUM TSUM、咒術迴戰、哈利波特等三大人氣快閃店，齊聚店內，粉絲們可一次購足喜愛角色的周邊商品。此外，3月推出的粉紅瑜珈派對廣受好評，將於10月23-24日擴大舉辦，再度打造高雄最粉運動盛會。

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