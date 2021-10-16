首批30萬人已領！抽到國旅券卻無法領？觀光局曝2原因

有民眾反映抽到國旅券卻無法領，觀光局說明2個原因。圖為本週抽籤情形。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國旅券於本週二抽出首批幸運民眾後，交通部觀光局陸續接到民眾反映，身分證字號明明已中籤，但至國旅券平台要領券時，都顯示輸入資料錯誤，並導致帳號遭鎖定。觀光局表示，少數民眾在抽籤截止日前並未上網登記要抽國旅券，誤以為號碼有被抽出就代表中籤，另有部分民眾是資料輸入錯誤，已協助反映並進行身分驗證後解鎖。

國旅券第一週抽籤共抽出60萬3394份，並於10月15日開放第一週中籤民眾領券，目前已約30萬筆完成領取。觀光局表示，國旅券平台為防止盜領及加強資安防護，當中籤民眾未依指示輸入驗證資料，導致錯誤達3次時，該帳號就會遭鎖定，經查中籤民眾因為操作錯誤而被鎖定有58筆。

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觀光局業務組副組長黃易成表示，這週已陸續接獲不少民眾透過電話、電子郵件反應，他們身分證字號明明就有中，但國旅平台卻不讓他們領券；經查後發現，除少數是未登記要抽國旅券外，還有不少民眾是在登記截止後至抽籤日前登記要抽國旅券，這類民眾在本週抽獎無法中籤。

黃易成說，國旅券是從10月12日起連續四週的週二抽籤，每次抽籤的登記截止日是前一個週五晚間11點59分以前，首週10月12日抽籤，最晚須於10月8日晚間11點59分前登記才符合資格；若民眾是10月9日、10日、11日登記，都不具備10月12日抽籤資格，但具備後3週抽籤資格。

觀光局提醒民眾，只要於10月29日前至五倍券共通平台登記抽籤，都還有機會抽中國旅券，國旅券使用期間為今年11月1日至明年4月30日，中籤民眾只要在跟合作店家消費折抵前至國旅券平台領券即可。

另外，觀光局請中籤民眾至國旅券平台領券時，依平台的驗證指示，確實輸入於「五倍券共通平台登記抽籤時所登記的手機號碼」及「身分證號數字9碼」，就能順利領券，避免因輸入錯誤遭鎖定另需進行身分驗證的困擾。

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