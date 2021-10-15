加碼券中了沒？網友開發速查網頁 按一下秒知結果

熱心網友自行開發「振興五倍加碼券速查」網頁，可秒查詢7種加碼券究竟有沒有中籤。（記者李欣芳攝）

〔記者李欣芳／台北報導〕7大加碼券本週起開放抽籤，民眾紛紛關心自己登記參與抽籤中籤了沒？有熱心的網友自行開發振興五倍加碼券速查網頁，一秒就能查詢自己究竟中籤了沒，只要輸入個人身分證末三碼，就可迅速得知自己是否抽中加碼券。

這等於在五倍券官網開放加碼券中籤結果查詢之外，又多一個管道可快速查詢是否中籤，而且不用一一比對號碼，查詢的速度更快。

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不過，行政院官員今天表示，還是建議民眾以五倍券官網公布的中籤號碼為準。

這次需要抽籤的7種加碼券，包含面額600元的藝Fun券、888元的農遊券、1000元的國旅券、1000元的i原券、500元的動滋券、500元的客庄券與500元的地方創生券，計778萬份提供抽籤登記。

農遊券另有58萬份在第二階段另行抽籤發放，面額500元的好食券直接提供在10月29日數位綁定五倍券者免費獲得，8種加碼券合計逾1356萬份。

各部會抽出7大加碼券的中籤號碼2碼或3碼，對應民眾的身分證號/統一證號末2碼或3碼，如完全符合者，即具中籤資格。

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