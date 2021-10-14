開發區土地交易趨勢圖露玄機 台南黃金地價不漲很難

永康區是台南交易最熱區。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市房地價不漲真的很難！台南市地政局今（14）日首度發表實價登錄大數據輔助區段地價平衡研究成果，數據顯示永康砲校開發區土地價格上漲逾261％最多，其次麻豆工業區上漲78.94％，可能是下1個「明日之星」。

九份子重劃區是安南區房地產市場1級戰區。（記者洪瑞琴攝）

研究樣本區域包括新營、佳里、麻豆、善化、新化、東、北、安南、南區、中西區、安平、永康、歸仁、仁德區等14區，結果顯示「公告現值追上不土地市價」。

請繼續往下閱讀...

研究計劃共同主持人、長榮大學土地管理與開發系副教授謝博明分析建議，針對公告現值與市價占比數值低於50％的區位，優先調整該區域公告現值。

此外，九份子、平實營區、麻豆工業區、南科L及M區、永康大橋、永康砲校開發區土地交易價格上漲明顯，永康砲校近5年來漲幅更高達261.52％。

謝博明指出，以往安南區被視為「郊區 」，九份子重劃區開發後成為一級戰區，永康大橋結合永康砲校發展，「還可以再熱個10年」。

這項計劃以台南市14個行政區的都市計畫區內土地為研究對象，提供公告土地現值與公告地價合理調整，以房地分離方式作研究，避開房屋買賣 特殊因素干擾，研究內容包括建置符合區域特性的電腦大量估價模型、分析地價階層性，以及整體開發區開發前後價格變動情形。

台南市地政局局長陳淑美表示，現行公告土地現值查估作業採「區段地價」方式，各地價區段間可能存在相當落差，期望藉由大數據客觀分析，「電腦選的」比較精準，善加應用實價登錄制度累積大數據資料，運用科學客觀分析，檢視各地區間公告土地現值與公告地價的平衡性，作為日後地價調整參考，對於新闢整體開發區環境品質提升後和一般地區的市價漲幅出現明顯差異，也可分別給予不同調幅，維持整體賦稅公平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法