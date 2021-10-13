國內最高無柱展示空間 大台南會展中心力拚明年4月首展

斥資逾20億元打造的大台南會展中心 已經完工，力拚明年4月辦理首展。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資逾20億元興建的大台南會展中心已經完工，以鋼架形塑鯨魚頭的造型，呈現鯤鯓意象，配合紅牆的在地歷史感，相當特別，尤其是國內最高的無柱展示空間，兼具小巨蛋的功能，耐震度達7級，市政府將點交由經濟部負責展館的運作，力拚明年第2季辦理首展。

斥資逾20億元打造的大台南會展中心 已經完工，力拚明年4月辦理首展。（記者吳俊鋒攝）

由經濟部全額出資打造的大台南會展中心，位在高鐵特定區，已於9月底完工，正進行驗收，市長黃偉哲今天邀請國際貿易局、營運商代表等視察軟硬體設施，見證這項建設成果。

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斥資逾20億元打造的大台南會展中心 已經完工，力拚明年4月辦理首展。（記者吳俊鋒攝）

黃偉哲指出，因應未來觀展，以及附近三井OUTLET的人潮，市政府配合推動聯外交通的建設，斥資1300萬元計劃整修歸仁十二路週邊環境，並拓寬歸仁十八路，預定明年1月中旬完成，提供更優質的綠帶人行環境與友善空間。

黃偉哲說，未來在大台南會展中心舉辦的研討會、展覽，將帶動旅行業、運輸業、旅館等相關產業發展，創造更多的就業機會。

黃偉哲強調，因應未來區域發展，市政府已先爭取開闢沙崙綠能科學城聯外道路，往北銜接歸仁區主要商圈，東可直達關廟區，加上施工中的台86線大潭交流道匝道拓寬工程，讓聯外交通更便利。

黃偉哲表示，大台南會展中心預計於今年底正式啟用，並將由營運商在明年第2季辦理首展，歡迎各政府機關、工商團體未來可多運用會展中心場地舉辦各類活動。

市政府工務局長蘇金安提到，展場基地面積5.2萬平方公尺，為地上4層、地下1層的建築，樓地板面積4萬2697平方公尺，展場是淨高12公尺以上的無柱空間，可規劃601個展覽攤位。

另外，會展中心內還有1000人、800人的大型會議室可供彈性分隔使用，以及8間中、小型會議室，滿足各類商務需求。

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