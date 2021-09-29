中國大限電！設廠誘因逐步消失 胡采蘋：將走入深水區

中國強力執行「能耗雙控」政策，10多個省區大限電，企業被迫「開3停4」或「開2停5」。示意圖。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中國強力執行「能耗雙控」政策，10多個省區大限電，企業被迫「開3停4」或「開2停5」，財經網紅胡采蘋指出，中國面臨大缺電，未來要在對岸開設工廠成本會越來越高，即將走入艱難的「深水區」。她也提到中國雖然斷電，但舉目所見的文章都是歌頌，直言「這種生活有多可悲」。

針對中國大限電，胡采蘋昨在其臉書粉專「Emmy追劇時間」PO文指出，她看到一份湖南省火電價格要與煤炭價格掛鉤的文件，並指這代表已經在討論電價市場化的問題了，她認為大缺電問題勢必會加快中國電價市場的形成，以漲價來制量，反應煤價成本，這也將導致未來在中國開工廠的成本越來越高，除了聰明勤奮的勞動力之外，過去吸引人的條件一個一個消失，即將走進艱難深水區，「而且還有一個麻煩的習大大」。

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她在昨日的前一則發文也提到，台灣的台北及新北昨日上午斷電，許多民眾罵到不行，不過對比中國，雖然面臨大斷電，但舉目所見的文章都是歌頌，她表示生活只要不方便，誰都會想罵人，但如果在這種時候，還要做一堆錦繡文章，歌頌斷電是大戰略大盤棋大勝利，這種生活有多可悲。一旦這種生活也套用在台灣，就會變成在雙北斷電的早上，還得大聲歌頌感謝執政黨，讓我們早起身體健康麼。

網友看到PO文也紛紛留言表示「誰敢罵，罵了就被懷念了」、「小粉紅總是為我們的生活添加樂趣」、「看到中國停電宣告，是不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，看到只想說，這個通知跟沒有一樣，就是未來生活，隨時隨地都可能停電」。

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