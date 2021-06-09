中興銀違法超貸案 更二審判王志雄賠1.9億

前立委王志雄（見圖）擔任前中興銀副董任內涉入中興銀行逾百億超貸案，高等法院更二審今改判，王志雄、王宣仁應各賠償金管會1億9657萬多元。可上訴。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕前立委王志雄擔任前中興銀副董任內涉入中興銀行逾百億超貸案，刑事部分，6年前他被依背信罪判刑2年定讞，民事部分，金管會代為向王志雄及時任中興銀行總經理的王宣仁等16人求償103億元，一審判中央存保全部敗訴，高等法院更二審今改判，王志雄、王宣仁應各賠償金管會1億9657萬多元。可上訴。

金管會提告求償指出，王志雄、王宣仁等16人均為中興銀處理授信業務之人，明知與亞世集團、台鳳集團、台融集團、國揚集團、榮周集團有關的公司或個人均不符合授信規定，竟於1996年12月起至1999年12月止，分別同意辦理代款、展期、減免等案件，造成中興銀行逾百億元損害，因此對王志雄、王宣仁等16人、禾豐集團張朝翔求償103億元。一審判金管會敗訴。

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全案上訴後，金管會縮減求償金額為71億多元，高院改判王宣仁應賠償3380萬多元，經最高法院撤發回更審，高院更一審仍判金管會敗訴。金管會不服，上訴後，最高法院再度發回更審。

更二審認為，王志雄在中興銀行於1998年3月間改選董事、監察人之前，為掌控董監事席位，竟與前禾豐集團負責人張朝翔協議，由張朝翔提供4名不知情員工做為人頭，向中興銀行超貸2億5千萬元來購買中興銀股票供王志雄使用，貸款資格審核由王志雄負責配合通過放貸。

禾豐集團再購買中興銀行股票1萬4000張給王志雄維持中興銀行經營主導權，但禾豐集團於1998年10月發生財務危機，11月因貸款延滯繳息，中興銀行股票因中興銀行下市而無法交易，造成中興銀全體股東損失。更二審認定，王志雄、王宣仁違反善良管理人應注意義務，且與中興銀行所受損害間有相當因果關係，判應各賠償金管會1億9657萬多元。

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