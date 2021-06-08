民眾急紓困 中市紓困窗口爆3千通詢問電話、網頁瀏覽7.4萬人次

民眾急紓困，中市另祭「紓困十方」。（圖由市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發衝擊經濟，行政院推紓困4.0救急，台中市成立資金紓困單一窗口提供台中市紓困十方及中央紓困資訊協助，台中市經發局指出，已湧入逾3千電話、網頁7.4萬瀏覽，顯示民眾關切紓困需求，將全力協助民眾紓困申請。

經發局指出，為加速紓困，經濟部日前公布「疫情衝擊 紓困救急」方案，針對受疫情影響的商業服務、會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業，提供薪資及營運資金補貼，自6月7日起開放線上申請，此外，台中市政府也另推出「紓困十方」，再加上中央紓困方案，雙管齊下協助市民共度難關。

請繼續往下閱讀...

經發局指出，台中市府因應紓困十方成立資金紓困單一窗口，整理中央相關部會紓困計畫，提供最新資訊、諮詢及轉介服務，近來已湧入3656通諮詢電話，網頁更吸7.4萬人次瀏覽，顯示民眾關切紓困進度及相關手續。

經發局指出，經濟部的「疫情衝擊 紓困救急」方案，針對餐飲業、美髮業、娛樂休閒業等商業服務業，自今年5月至7月任一月營收減少超過5成（有稅籍登記）的業者，補貼每位本國全職受雇員工4萬元，或受中央政府命令停業且給付薪資未達基本工資的業者，補貼企業每位全職員工1萬元、員工一次性薪資3萬元。而會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業，若於今年4月至6月任一月，或同期營收減少超過5成（有稅籍登記），補貼員工薪資4成，每月上限2萬元，最多3個月。

經發局表指出，申請全面採用線上登錄，由各業者填報員工投保清冊及營收衰退等相關證明文件，由經濟部專責窗口確認資格及撥款，商業服務業補貼申請自6月7日起至8月31日止，可至網站，或洽詢02-77523522、04-23711526；會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業自6月7日起至8月2日止，可至製造業及技術服務業、會展業及貿易服務業，若有任何問題，可洽1988諮詢專線。

至於市府也有紓困解方，經發局指出，市府盤點強制停業受影響範圍推出「紓困十方」，包含配合防疫停業的夜市或市集，於停業期間免收使用費或租金；42處公有零售市場、17處委外經營市場及道路型攤販集中區（非夜市），6至9月使用費（租金）減半，道路型攤販集中區（夜市）6至9月免收；並成立資金紓困單一窗口，即時掌握中央相關部會紓困計畫，提供最新資訊、諮詢及轉介服務，歡迎多加使用。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法