興勤電子高雄擴廠 副市長羅達生盼加速高雄5G智慧城發展

興勤電子董事長隋台中（左一），向副市長羅達生（左二）及經發局長廖泰翔（右一）說明產線運作。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球被動元件需求強勁，許多大廠營收紛創新高，深耕高雄42年的興勤電子將在楠梓科技產業園區，加碼投資20億元建新廠，高雄市副市長羅達生特別前往拜訪，希望結合「高雄5G智慧城」願景，全力加速周邊產業發展。

上市公司興勤電子宣布，將在楠梓科技產業園區加碼投資20億元建新廠，超前部署電動車、5G通訊、工業應用、醫療產業等四大領域市場。

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高雄市副市長羅達生昨率經發局團隊，前往興勤電子拜訪，與興勤董事長隋台中交流，並感謝興勤對高雄的貢獻，強調市府全力協助產業。

羅達生指出，陳其邁上任60天，就促成仁武產業園區開發、加速橋科在今年底開放選地設廠，更率全國之先，成立「5G AIoT國際大聯盟」，吸引微軟、AWS及中華電信等國內外140家業者投資進駐，期盼打造全台最大的5G端對端實驗場域，加速推動「高雄5G智慧城」發展。

興勤董事長隋台中說，2020年因疫情衝擊，影響生活消費型態，家電類產品訂單不僅未受影響，需求不斷增加，訂單滿載。

隋台中強調，新廠預估2022年底完工，2023年起投產，盼增加高附加價值產品比重，將可為高雄創造250個就業機會，完工後對集團產值預估貢獻10億~15億元。他也期盼聯手市府，及早搶入5G應用供應鏈，強調：「5G發展才剛起步，後續應用如自動駕駛等將帶來無窮商機。」

高雄市經發局長廖泰翔表示，去年全球供應鏈重組、帶動產業智慧化快速發展，近年來大廠紛紛加碼投資高雄，搶進佈局智慧製造、智慧交通、智慧醫療等領域產業。

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